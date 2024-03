Sono giunte alla nostra Associazione, da parte di cittadini e soci, delle segnalazioni di disagi, ritardi

e difficoltà nell’ottenere i dispositivi protesici vitali per lo svolgimento delle normali azioni

quotidiane. Il notevole disservizio è stato creato dalla chiusura del servizio protetico del

Poliambulatorio di Villa San Giovanni e del Polo Sud di Reggio Calabria.

I due presidi sopra citati hanno rappresentato una risorsa cruciale per i cittadini che affrontano

disabilità fisiche e che dipendono dalle protesi per mantenere un livello accettabile di autonomia e

qualità della vita. La loro chiusura ha avuto un impatto devastante sulla mobilità, sull’indipendenza

e sulla salute di coloro che fanno affidamento su questi servizi. La mancanza di accesso ai servizi

protesici adeguati può portare a conseguenze gravi e irreversibili per la salute e il benessere dei

nostri cittadini più vulnerabili.

È imperativo agire prontamente per garantire che essi ricevano l’assistenza di cui hanno bisogno per

condurre una vita dignitosa e autonoma. Per questo motivo questa Associazione, attraverso il suo

Presidente, Giuseppe Martorano, ha provveduto a inviare una lettera al Direttore Generale dell’ASP,

dr.ssa Lucia Di Furia, per richiedere l’immediato ripristino del servizio protesico presso il

Poliambulatorio di Villa San Giovanni e presso la struttura del Polo Sud di Reggio Calabria.

