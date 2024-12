DIETROFRONT DEL SINDACO: BOCCIATA LA MOZIONE PER LE DIRETTE STREAMING DEL CONSIGLIO COMUNALE DI SANTA CRISTINA D’ASPROMONTE

Nella seduta consiliare di oggi 30.12.24 la maggioranza ha respinto la mozione presentata dal Gruppo di minoranza “Rinascita Cristinese” per l’introduzione delle dirette streaming delle sedute consiliari.

La proposta, volta a garantire maggiore trasparenza e partecipazione democratica, avrebbe permesso ai cittadini di seguire con più facilità i lavori del Consiglio Comunale.

Questo voto contrario rappresenta un grave passo indietro e un tradimento degli impegni assunti dal Sindaco al momento del suo insediamento.

In passato, infatti, il Sindaco si era dichiarato favorevole a questa nostra iniziativa, dimostrando apertura verso una politica più trasparente.

Durante la seduta di oggi pomeriggio tuttavia, il Sindaco ha giustificato la bocciatura affermando di non voler “portare il pubblico consesso in piazza”.

A rincarare la dose, il Vice Sindaco ha dichiarato che il Comune “non è pronto” per questo tipo di apertura. Tali affermazioni appaiono sconcertanti, poiché contraddicono le aspettative dei cittadini e ignorano le possibilità offerte dalla tecnologia per avvicinare le istituzioni alla comunità. In un’epoca in cui la partecipazione fisica ai consigli comunali è limitata, il rifiuto di questa proposta rappresenta una scelta anacronistica e priva di lungimiranza.

La trasparenza e la partecipazione dovrebbero essere priorità irrinunciabili per qualsiasi amministrazione e non possono essere sacrificate per ragioni ideologiche o di opportunità politica.

Rinascita Cristinese continuerà a battersi affinché il Consiglio Comunale diventi uno spazio realmente accessibile e inclusivo, tutelando il diritto dei cittadini di essere informati e coinvolti nella vita pubblica del nostro Comune.

Il gruppo consiliare Rinascita Cristinese