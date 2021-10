Ha preso il via il 25 ottobre e si concluderà domani a Diamante, presso l’Hotel La Felce Imperial, il laboratorio Sustainable Future Debate, un esercizio di cittadinanza attiva in cui allenare il proprio spirito civico e provare a mettersi in moto per il bene comune. L’iniziativa, organizzata dall’I.T.I “Guido Donegani” di Crotone, in collaborazione con Onde Alte, laboratorio di innovazione e progresso sociale, accompagna studenti e studentesse di 10 Istituti Superiori della Regione Calabria in un percorso di studio, analisi e comprensione di tematiche critiche rispetto al cambiamento climatico. L’obiettivo finale sarà quello di affrontare e gestire un dibattito interattivo in cui si discutono azioni e conseguenze dei cambiamenti sociali e il loro impatto sul benessere del pianeta. Durante il laboratorio i partecipanti svilupperanno maggiore conoscenza e consapevolezza in merito all’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, alle criticità ambientali e sociali del nostro tempo e ai possibili scenari futuri che si prospettano. Approfondiranno quattro tematiche collegate al cambiamento climatico: energia nucleare; consumismo e fast fashion; alimentazione e diete alternative come il veganesimo; agricoltura sostenibile e OGM. Dopo una prima fase di esplorazione, dovranno costruire e rappresentare un dibattito interattivo sostenendo tesi pro e contro delle quattro tematiche. Il format del “debate” è una metodologia innovativa che permette ai partecipanti di sviluppare pensiero critico e capacità di argomentazione, oltre a competenze di comunicazione e public speaking, capacità di lavoro in team, di collaborazione e di organizzazione del lavoro. Un evento di particolare valenza quindi, come di grande interesse si presenta la giornata conclusiva dei lavori del corso, prevista come detto, domani 27 ottobre, a partire dalle ore 11,00, e che vedrà importanti presenze a Diamante. Il Vicesindaco Giuseppe Pascale, porterà i saluti della Città. Interverrà il Dott. Francesco Rao presidente del Dipartimento Calabria dell’ Associazione Nazionale Sociologi. Concluderà l’intervento del Col. Sergio De Caprio. “Saluto con grande interesse e soddisfazione questo corso residenziale che si terrà nella nostra Città e per la quale ringrazio I.T.I “Guido Donegani”, dichiara il Sindaco di Diamante, il Sen. Ernesto Magorno, che aggiunge: ” E’ una importate occasione educativa e culturale e la conferma che Diamante, grazie anche alle sue strutture ricettive di eccellenza, si conferma e si propone ulteriormente come sede di importanti eventi legati alla cultura e alla convegnistica.”