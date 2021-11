Nella tarda serata del 4 novembre 2021, a Praia a Mare (CS), militari della Compagnia Carabinieri di Scalea hanno dato esecuzione ad un fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura della Repubblica di Paola, nei confronti di F.D., 42enne di Praia a Mare, gravemente indiziato del reato di “tentato omicidio aggravato per aver agito per motivi abietti o futili”.

Il provvedimento scaturisce da un’attività d’indagine sviluppata dalla Stazione Carabinieri di Diamante (CS) e coordinata dalla Procura della Repubblica di Paola, in seguito ad un evento gravissimo verificatosi lo scorso 31 ottobre a Cirella, frazione di Diamante, nei pressi di un noto ristorante del posto.

Secondo una provvisoria ricostruzione dei fatti da sottoporre al vaglio degli organi giudicanti e al contradditorio tra le parti, in tale data, dopo aver pranzato con i propri familiari, S.P., 45enne di Belvedere Marittimo, sarebbe stato aggredito, per futili motivi relativi ad un parcheggio, dall’odierno fermato, sotto gli occhi increduli di diverse persone presenti. Nel corso della lite, l’aggressore, salito improvvisamente a bordo della propria autovettura, avrebbe anche investito volontariamente la vittima trascinandola per diversi metri, per poi darsi a repentina fuga abbandonando il luogo dell’evento.

S.P., trasportato dai sanitari del 118 presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale “Annunziata” di Cosenza, è tutt’ora ivi ricoverato in prognosi riservata, in coma farmacologico e versa in pericolo di vita.

Al termine delle formalità di rito, F.D. è stato tradotto presso la casa circondariale di Paola in attesa della eventuale convalida del fermo da parte del Giudice per le indagini preliminari che dovrà verificare la fondatezza delle accuse mosse dalla Procura della Repubblica di Paola.