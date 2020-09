Dopo i fatti di Sant’ Onofrio e di Nicotera, l’On. Graziano Di Natale (IriC), Consigliere regionale della Calabria e Vice Presidente della Commissione Regionale anti n’drangheta,

dichiara quanto segue: “le istituzioni hanno l’obbligo di stare vicino a chi quotidianamente subisce diversi tipi di attentati e intimidazioni per mano della n’drangheta.

Farò visita -annuncia il consigliere – alla stazione dei carabinieri di Sant’Onofrio per incontrare il maresciallo Sanzo, che ha la “colpa” di avere adempiuto al proprio dovere,

assicurando alla giustizia un criminale della zona. Per non parlare poi – continua- di ciò che è avvenuto a Nicotera, paese nel quale un lavoratore e cittadino onesto, Carmine Zappia,

deve vivere con il terrore di ciò che può accadere a lui e alla sua famiglia per il coraggio di avere denunciato i malfattori che lo tenevano sotto scacco”.

“La massima istituzione regionale deve far sentire la vicinanza a chi giornalmente difende la libertà e adempie ai propri doveri.

La lotta alle mafie -conclude Di Natale- parte dall’ascolto e termina poi con azioni concrete e con forti prese di posizione.

La gente deve sapere di poter contare sulle istituzioni e non deve essere lasciata sola”.