“Il deplorevole gesto compiuto da ignoti ai danni della casa natale di San Francesco di Paola necessita di una profonda riflessione. Nel condannare quanto accaduto, esprimo la mia ferma solidarietà all’ordine dei Minimi del Santuario e ai fedeli tutti”. Lo afferma Graziano Di Natale, già vicepresidente della commissione regionale contro la ‘Ndrangheta, in una nota stampa che così prosegue: “La delinquenza va contrastata in ogni modo. Simili atti delinquenziali non possono essere tollerati e per questo – sottolinea l’esponente politico – auspico che i responsabili siano consegnati alla giustizia quanto prima”. L’ex Consigliere regionale entra nel merito della vicenda e dichiara: “Faccio mio l’appello dei Padri Minimi. Servono maggiori controlli. La mia non è una polemica ma un invito a monitorare l’area anche attraverso un sistema di videosorveglianza attivo ventiquattro ore su ventiquattro. La Città di Paola condanna ogni forma di violenza, ma si deve passare dalle parole ai fatti. Anche la movida va in parte controllata, senza nessuna forma di repressione, ma tutti a Paola devono potersi divertire senza timore alcuno”. Di Natale conclude: “Auspico che possa esserci una maggiore presa di coscienza. Non importa se situazioni simili avvengono – purtroppo – dappertutto, siamo la Città del Santo Patrono della Calabria e abbiamo l’obbligo morale di non consentire a nessuno questi atteggiamenti”.