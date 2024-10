Ha tentato di togliersi la vita impiccandosi ma è stato salvato da due agenti della polizia penitenziaria.

E’ accaduto nel carcere di Catanzaro dove, nella serata di ieri – come rende noto Walter Campagna, segretario regionale aggiunto del sindacato Uspp – un detenuto del reparto separato che il giorno prima si era reso protagonista di un’aggressione ai danni del personale in servizio, è stato soccorso nella sua stanza.

Gli agenti, accortisi di quanto stava succedendo, sono intervenuti tempestivamente riuscendo a tagliare il lenzuolo utilizzato scongiurando, così, il peggio.

“Intendiamo evidenziare ancora una volta – aggiunge Campagna – il delicato lavoro del personale di polizia penitenziaria che, nonostante le dure e continue aggressioni subite, riesce comunque a salvare vite umane all’ interno delle varie strutture penitenziarie. Come sindacato Uspp, chiediamo pertanto all’autorità dirigente di proporre il riconoscimento di una ricompensa ministeriale per l’intervento e la professionalità dimostrata dagli agenti intervenuti”.