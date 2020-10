Negli ultimi tempi, i sali di alluminio sono stati eliminati da molti produttori per via dei possibili effetti collaterali che talvolta arrivano a provocare. Questo particolare ingrediente, infatti, fino a non molto tempo fa, compariva spesso nella formula di molti prodotti deodoranti comunemente reperibili in commercio.

La funzione di questa sostanza è quella di limitare il lavoro delle ghiandole sudoripare, provocando una rilevante diminuzione della traspirazione della pelle, responsabile degli odori sgradevoli.

Proprio per questo tipo di azione antitraspirante, l’uso dei deodoranti contenenti sali di alluminio, in caso di ipersensibilità, può provocare fenomeni di allergia e di infiammazione.

Inoltre, un’altra conseguenza dovuta all’uso dei deodoranti contenenti questo ingrediente è rappresentata dalle macchie che questi prodotti lasciano facilmente sugli indumenti e che risultano piuttosto visibili, soprattutto sui tessuti scuri.

Perché oggi si tende a preferire i deodoranti privi di sali di alluminio

Scegliere un deodorante che non contenga sali di alluminio è un’abitudine ormai sempre più diffusa anche da parte dei consumatori, dovuta soprattutto ai disturbi che questa sostanza può provocare, dai fenomeni di sensibilizzazione a quelli di infiammazione della cute.

Il mercato, a questo proposito, offre oggi linee specifiche di deodoranti senza sali di alluminio che sono in grado di svolgere un’efficace azione deodorante ma, al contempo, di permettere la corretta traspirazione della pelle e di ridurre al minimo il rischio di allergia e irritazione.

Ne costituisce un esempio la linea di prodotti deodoranti Neutro Roberts Fresco, che garantisce un’eccellente protezione fino a 48 ore, senza inibire il lavoro delle ghiandole sudoripare, senza bloccare la corretta traspirazione della pelle e senza lasciare residui o macchie visibili sui tessuti.

Imparare ad apprezzare i deodoranti efficaci ma delicati

Il deodorante è un prodotto immancabile nel proprio corredo di cosmetici, per non incorrere in un certo disagio non solo intimo ma anche sociale.

Ciò vale non soltanto in estate, quando la temperatura si alza, si indossano abiti leggeri e ci si espone spesso al sole, ma anche in tutte le occasioni del quotidiano in cui si è sottoposti a ritmi frenetici o ad attività sportiva.

In ogni circostanza, risulta molto importante anche la consistenza e il metodo di applicazione del deodorante: è infatti importante che sia comodo da portare con sé e da riapplicare più volte durante la giornata.

Anche per queste ragioni sono da prediligere prodotti di ottima qualità, con formulazioni contenenti ingredienti in grado di rispettare la pelle.

Scegliere un deodorante privo di alluminio è sicuramente il primo step per proteggere la cute, inoltre è bene orientarsi verso un prodotto garantito da un marchio affidabile, così da essere sicuri che siano stati selezionati esclusivamente componenti validi in alternativa ai sali.

I vantaggi di deodoranti freschi, profumati e senza alcool

Un ingrediente fondamentale in un deodorante privo di alluminio è per esempio il profumo, considerando che, venendo a mancare l’azione antitraspirante, la profumazione risulta necessaria: a questo proposito, dunque, si potrebbe orientare la scelta su prodotti profumati con olii essenziali ed estratti naturali.

Modificando le proprie abitudini si può iniziare ad apprezzare anche un’azione deodorante meno invasiva ma comunque molto efficace per contrastare il disagio del sudore eccessivo. Scegliere un deodorante dalla fragranza fresca e persistente, magari fruttata, agrumata o leggermente speziata, garantisce un ottimo risultato e una sensazione duratura e gradevole.

È molto importante, infine, evitare i prodotti contenenti alcol, coloranti, conservanti e additivi chimici che potrebbero, al pari dell’alluminio, provocare allergie e infiammazioni della pelle, e prediligere sempre le formulazioni semplici.