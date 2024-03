Tavolo al Mimit per lavoratori call center Abramo Customer: “Prima importante risposta a crisi occupazionale per migliaia di lavoratori” – è quanto dichiara l’eurodeputato di Fratelli d’Italia Denis Nesci, che aggiunge: “Grazie ai Ministri Adolfo Urso e Marina Calderone, ai parlamentari, agli assessori e ai consiglieri regionali calabresi di Fratelli d’Italia, che hanno tenuto alta l’attenzione su una vertenza che investe lavoratori del comparto dei call center, tra cui quelli di ‘Abramo Customer’. Il ministero delle Imprese e del made in Italy infatti, per il 26 marzo prossimo ha convocato un tavolo ministeriale con Tim, le rappresentanze sindacali e i call center in outsourcing, che sarà presieduto, appunto, dai ministri Urso e Calderone, e coinvolgerà oltre la Calabria, anche le regioni Sicilia, Basilicata, Lazio, Sardegna e Toscana”.

