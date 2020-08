Nella squadra provinciale di Fratelli d’Italia entra a far parte un profilo di alto livello. Si tratta di Germano Ventura; e Denis Nesci gli ha affidato la responsabilità della guida del dipartimento ‘Politiche per la navigazione e infrastrutture portuali’ del partito, per la provincia di Reggio Calabria.

Ventura è un consulente internazionale, la cui attività di collaborazione con le imprese e le holding dello shipping e della logistica, mira ad accompagnare gli operatori economici italiani nella realizzazione di nuove opportunità offerte dal mercato internazionale, attraverso l’elaborazione compiuta di strategie e attività dirette sul campo, e attraverso studi di settore ad esse dedicate.

“Sono davvero orgoglioso di avere nel gruppo dirigente una figura come Germano Ventura” – queste le parole del Commissario provinciale e cittadino Denis Nesci, che aggiunge: “Il partito di Fratelli d’Italia si arricchisce di un altro elemento il cui percorso professionale potrà essere determinante nell’azione politica di proposta in un settore strategico per il futuro del territorio. Infrastrutture come il Porto di Gioia Tauro (e relativa Zes), e istituti come l’area integrata dello Stretto, saranno attenzionate da un professionista che può vantare un ‘Know-how’ di tutto rispetto. La sua esperienza nel campo dello shipping e della logistica integrata – conclude Nesci – costituisce un valore aggiunto per una componente politica che vuole entrare nel merito delle questioni sociali ed economiche della Metro City, con competenza e caratura