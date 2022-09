“Saremo al fianco del Partito Democratico in questa battaglia di democrazia. Sosterremo convintamente i candidati del Pd alle prossime elezioni politiche, convinti che il programma avanzato della coalizione di centrosinistra sia l’unica possibile proposta politica valida per il governo del Paese”. Questo il messaggio lanciato al termine dell’incontro tenutosi presso la sede del movimento Democratici e Progressisti di Reggio Calabria alla presenza dei candidati Pd alle prossime elezioni politiche.

“Come forza politica autonoma di sinistra a livello territoriale vogliamo annunciare il nostro impegno elettorale all’unico partito che potrà arginare l’ascesa di questa destra estrema che tanti danni potrà arrecare al nostro Paese. Quella che ci aspetta è una campagna elettorale che tutto il movimento affronterà con spirito di partecipazione e voglia di cambiare le sorti della nostra terra”.

Presenti all’incontro il leader calabrese del movimento politico Nino De Gaetano, insieme agli altri attivisti della forza politica presente in consiglio comunale reggino. Un endorsement chiaro anche da parte dei Consiglieri comunali reggini Filippo Burrone, Nino Malara e Giuseppe Nocera, dagli Assessori Demetrio Delfino e Giuggi Palmenta, dall’ex consigliere regionale Antonio Billari a tantissimi altri amministratori del territorio metropolitano presenti all’incontro. Tra gli intervenuti anche il sindaco Giuseppe Falcomatà, in qualità di dirigente nazionale Pd, ed i candidati al Senato Nicola Irto, segretario regionale del Partito, ed alla Camera, Nico Stumpo e Mimmo Battaglia.

Un sostegno chiaro e concreto quello dei Democratici e Progressisti nei confronti della lista del Partito Democratico. “Sabato alla 18.30 saremo a piazza Duomo a Reggio Calabria al comizio che il Segretario Enrico Letta condividerà con Pier Luigi Bersani e con il Ministro Roberto Speranza. Per dare un sostegno concreto alla campagna elettorale del Pd e spiegare a tutti un programma progressista che è l’unico argine possibile all’alternativa della peggiore destra di sempre”.