Finalmente si inizia a discutere sul serio di consentire ai fuorisede di poter esercitare il proprio diritto di voto senza doversi sobbarcare permessi e spese di viaggio o, nel peggiore dei casi, dover rinunciare alla possibilità di votare. Con la calendarizzazione in commissione Affari Costituzionali del provvedimento si apre uno spiraglio che speriamo si trasformi in realtà e che permetta di sanare una contraddizione enorme che da sempre penalizza soprattutto la popolazione del Mezzogiorno d’Italia, che è quella più colpita da migrazione per studio e lavoro e che quindi si deve spesso privare dell’esercizio del voto. Auspichiamo che si arrivi ad una soluzione già dagli appuntamenti elettorali previsti per l’autunno che che si ritorni pienamente in un clima di legalità democratica e diritti riconosciuti anche a chi è costretto ad allontanarsi dalla propria terra per crearsi delle prospettive di vita migliori.