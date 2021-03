Oltre 100 i comitati nati in tutta la Calabria a sostegno della candidatura di Luigi de Magistris a presidente della Regione.

Un entusiasmo crescente, segno della voglia di riscatto di una terra per troppo tempo mortificata da una politica incurante dei bisogni delle persone, quando non collusa con le massomafie.

Un entusiasmo che racconta l’amore per la propria terra e la voglia di cambiamento, la ribellione non più rimandabile a un sistema che sottrae spazio vitale alle persone per bene, che soffoca le possibilità di sviluppo di un territorio ricco di storia, di risorse naturali e di capacità umane.

Un entusiasmo che ha unito le forze delle sacche di resistenza che da sempre lottano contro il malaffare e la rassegnazione, che ha risvegliato intere comunità che desiderano riscatto, sviluppo, libertà, giustizia sociale ed uguaglianza, che ha messo in moto una fitta rete di attiviste e attivisti a sostegno di Luigi de Magistris.

Dalle città capoluogo ai borghi più piccoli occhi che brillano e voglia di fare, di dare un contributo in prima persona alla ribellione d’amore che cambierà il presente e porterà la Calabria nel futuro, una Calabria forte e autorevole, mai “con il cappello in mano e il guinzaglio di un ceto politico trasversale che ha annichilito la potenzialità di questa terra”.

Insieme possiamo farlo. Grazie per la vostra fiducia, il vostro sostegno e il vostro lavoro.

L’elenco dei Comitati è consultabile sul sito www.demagistrispresidente.it