Da oggi saremo in cammino per raccogliere le firme per le liste a sostegno di Luigi de Magistris, candidato Presidente alla Regione Calabria. Comitati, attivisti, militanti, associazioni, donne e uomini in cammino per una grande avventura per amore della Calabria e per vincere senza alcun compromesso morale. Una grande occasione di partecipazione democratica per incontrare i nostri referenti, per visitare i nostri comitati e portare anche le vostre idee. Prima del voto dell’11 aprile è l’occasione per dire “io ci sono, io partecipo al cambiamento per liberare insieme la Calabria”.

La candidatura di Luigi de Magistris rappresenta per la nostra terra una sfida importante, un’occasione per dare una speranza di un futuro migliore ai giovani, ai precari, ai disoccupati, alle forze culturali, sociali e associative che si battono per difendere e conquistare i diritti sanciti dalla Costituzione. La sua elezione rappresenta per tutte e tutti noi giustizia sociale, democrazia, equità delle città, fra le città, far riconoscere il diritto alla partecipazione dei territori nei processi decisionali. Per queste ragioni saremo in tante e tanti nelle strade delle città e dei borghi della regione per far sottoscrivere le liste a suo sostegno. Partecipa anche tu al cambiamento firmando la candidatura di Luigi de Magistris presidente della Calabria.

Contatta i nostri comitati consultando il sito www.demagistrispresidente.it e scegli quello più vicino a te.

Altri 1000 passi per il cambiamento della Calabria. Ti aspettiamo, #partecipaanchetu!