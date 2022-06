Il deputato di Fratelli d’Italia Andrea Delmastro ha fatto tappa presso la Diga del Metramo in territorio di Galatro. La visita è stata sollecitata dal Commissario provinciale del partito Denis Nesci e dal responsabile per le infrastrutture Filippo Zerbi. Delmastro è rimasto molto colpito dall’importanza dell’infrastruttura in termini di raccolta delle acque e conseguente potenzialità idroelettrica ed irrigua. I responsabili del Consorzio di Bonifica Tirreno Reggino presenti per l’occasione hanno sottolineato l’importanza della Diga per lo sviluppo dell’agricoltura del territorio ed hanno sollecitato l’interessamento della Regione per il definitivo utilizzo del bacino. “30 milioni di metri cubi d’acqua che potrebbero irrigare ventimila ettari di terreni agricoli e generare 2,5 Giga Watt di energia elettrica non possono attendere oltre. La Calabria che vogliamo è fatta di uno sviluppo che parte dal pieno utilizzo delle infrastrutture” ha dichiarato Delmastro. “La realizzazione delle canalizzazioni per l’irrigazione e della centrale per la produzione di energia sostenibile in un periodo che sta mostrando l’importanza urgente dell’autonomia energetica sono un impegno prioritario che Fratelli d’Italia prende per il territorio”, Nesci ha sottolineato. Il pieno utilizzo della Diga di Castagnara sul Metramo diviene un obbiettivo strategico e improcrastinabile per Fratelli d’Italia a vantaggio di un territorio per troppo tempo vittima dell’indifferenza della classe politica regionale.