I giudici della Corte d’Assise di Locri hanno deciso l’ergastolo per gli “amanti diabolici” Susanna Brescia e Giuseppe Menniti, mentre per Francesco Sfara, 23 anni. Assolto Giuseppe Sfara per non aver commesso il fatto.

Sono queste le decisioni per l’omicidio di Vincenzo Cordì, trovato carbonizzato all’interno della propria auto il 13 novemnbre del 2019 in località “Scialata” a San Giovanni di Gerace.

I Fatti

L’auto sarebbe stata data alle fiamme mentre Cordì era ancora vivo. Le indagini dei Carabinieri di Roccella Jonica, partite dal ritrovamento del corpo carbonizzato all’interno dell’auto, hanno consentito di far luce sul delitto e sul movente, inquadrato nell’ambito familiare. I Carabinieri, poi hanno arrestato tre persone appunto i tre condannati di oggi, la moglie Susanni Brescia, l’amante Giuseppe Minniti e il figlio del primo matrimonio di lei, Francesco Sfara.