Il Comune di Delianuova si rinnova dopo lo scioglimento per infiltrazione mafiose ed a contendersi la poltrona di sindaco c’è Angela Strano, con la lista “Rinascita deliese” e Domenico Licastro, quest’ultimo è già sindaco per due mandati fino al 2005, con la lista “Uniti per Delianuova.

CANDIDATi A SINDACO:

Licastro Domenico

Lista “Uniti per Delianuova”

Aricò Francesco

Bellissimo Maria

Condina Francesca

Demana Domenico

De Marte Mariarosa detta “Rossella”

Federico Giuseppe

Giorgi Domenico

Italiano Piero

Trentinella Giuseppe

Angela Strano

Lista “Rinascita deliese”

Ascrizzi Rocco

Carbone Michele

Clemente Francesco

Condina Maria Rosa

Fosso Vincenzo

Italiano Marco

Luppino Giovanni

Papasergio Pasquale

Palumbo Giovanni