Di Angela Strano

DELIANUOVA – In attuazione della ordinanza della Commissione straordinaria del Comune di Delianuova dello scorso 15 aprile, è stata effettuata la sanificazione dei locali del plesso scolastico dell’Istituto Comprensivo, attraverso l’utilizzo di tecniche e materiali certificati, secondo quanto disposto dalla normativa sanitaria vigente. Questo provvedimento si era reso necessario e urgente in seguito alle segnalazioni ufficiali da parte della Scuola e da parte dei medici di base, circa la presenza di alcuni casi di positività al Covid-19. Con la stessa ordinanza era stata predisposta la chiusura della Scuola fino al prossimo 19 aprile. Al contempo è stata interessata la componente Asp per decidere, in base all’evolersi della situazione epidemiologica nel centro aspromontano, se sia necessario procedere con ulteriori misure contenitive, in particolare con il prolungamento della chiusura della Scuola. I dati forniti al Comune dalla Prefettura sono in continua evoluzione, ma la situazione è comunque preoccupante. Nei giorni scorsi si era altresì proceduto alla sanificazione dei locali del Municipio.