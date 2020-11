Delianuova, inaugurata villa comunale nuova

– Nei giorni scorsi il prefetto di Reggio Calabria ha fatto visita al Comune di Delianuova, la cui amministrazione, nel 2018, era stata sciolta. Il prefetto, accompagnato dal comandante dei carabinieri Marco Guerrini, ha visitato piazza Marconi, che è stata benedetta dal parroco don Emanuele Leuzzi. E’ seguita la visita ai locali della nuova biblioteca comunale, alla presenza dell’architetto Gangemi, la cui famiglia fece donazione di 5.000 volumi, qui, Samuele Galluzzo, il quale seguì l’attività di rinnovo con i giovani del servizio civile, ha illustrato la struttura, sottolineando come l’incentivazione di posti di cultura rappresenti una forma di prevenzione al condizionamento e al coinvolgimento da parte della criminalità, soprattutto se si parla di un territorio ricco di storia come Delianuova. Il prefetto ha inoltre visitato la sala operativa del sistema di videosorveglianza, definito dalla commissione straordinaria in questi anni, dotato oggi di 76 videocamere; oltre a ciò la commissione ha portato avanti l’approvazione del nuovo piano di protezione civile, il rinnovo del parco automezzi, la stabilizzazione di dipendenti del comune, l’abbattimento della scuola dell’infanzia, il prossimo rifacimento dei marciapiedi comunali, la realizzazione di una struttura sportiva polifunzionale, l’ammodernamento del depuratore e dell’impianto di illuminazione pubblica, la messa in sicurezza delle strade di accesso al comune e quella di accesso al cimitero. Questo dimostra come i commissari all’interno di un comune percorrano una strada di costante impegno, in quanto funzionari dello stato che assicurano i programmi avviati dalle amministrazioni precedenti.