Di Angela Strano

Anche nel centro aspromontamo è stato allestito, lo scorso 24 luglio, presso la Villa Comunale, il gazebo per la raccolta delle firme inerenti il referendum sulla giustizia. Nello specifico l’iniziativa è stata promossa da Giusepe Gelardi, esponente della Lega e candidato alle prossime elezioni regionali. “Stiamo percorrendo con un pulmino i Comuni della piana e quelli della locride”, ha spigato Gelardi, “con l’intento di coinvolgere i cittadini nella raccolta di firme riguardante i sei quesiti referendari sulla giustiza”. La proposta, che fa capo al Comitato “Referendum Giustizia Giusta”, concerne infatti la riforma del CSM, la responsabilità diretta dei magistrati, l’equa valutazione dei magistrati, la separazione delle carriere, la limitazione degli abusi della custodia cautelare e l’abolizione del Decreto Severino. Presso i gazebo ciascun quesito è illustrato dettagliatamente attraverso manifesti e depliant. Le firme vengono raccolte anche nei municipi dei vari comuni. “Siamo soddisfatti”, ha detto ancora Gelardi, “ di come stia procedendo la nostra campagna promozionale riguardante questo importante refeferndum”. Per la convalida delle firme era presente l’avvocato del Foro di Palmi Maria Bernava.