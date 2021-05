Di Angela Strano

Nel pomeriggio di ieri il Comune ha diffuso un comunicato per informare la cittadinanza che la Prefettura ha fatto sapere che dal primo maggio si sono registrati nel centro aspromontano ulteriori 14 casi di persone positive al Covid 19, un dato che dovrebbe sommarsi ai 263 dell’ultimo comunicato ma dal quale andrebbe sottratto il numero di coloro i quali si sono negativizzati, dato che non possiede il Comune in modo ufficiale ma pare riguardi al momento un centinaio di casi; si registrano purtroppo anche alcuni ricoveri ospedalieri. La situazione rimane dunque ancora critica e si attende la decisione della Regione sull’eventuale prolungamento della zona rossa. La terna commissariale, nel comunicato, ha informato altresì che al Centro Operativo Comunale sono giunte fino a oggi 301 richieste di beni primari e farmaci, consegnati agli interessati dai dipendenti del Comune e dai volontari di alcune associazioni locali. Si continuano a fare tamponi a giorni alterni, attraverso l’intervento dell’USCA e la collaborazione dei volontari della Croce Rossa. Il quadro rimane critico e si raccomanda ancora una volta di attenersi scrupolosamente alle regole anti contagio.