Nei giorni scorsi i militari della Stazione Carabinieri Forestale di Spilinga, durante un controllo effettuato nel comune di Drapia (VV), località “Torre Galli – Occhi Bianchi”, deferivano alla competente A.G. due soggetti che, in concorso tra loro, si rendevano responsabili del taglio di un bosco, i cui lavori venivano eseguiti in

assenza della valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.), provvedimento necessario per l’effettuazione di lavori in zona soggetta a vincolo paesaggistico ambientale.

L’area, infatti, rientra all’interno della rete Natura 2000 SIC (siti di interesse comunitari) della Fiumara di Brattirò, un sito di rilevante importanza naturalistica in quanto proprio in questa zona si registra la presenza della più grande popolazione a livello nazionale di Woodwardia radicans, una delle più grandi e rare felci della flora europea. La Woodwardia radicans è un vero relitto vivente, la cui origine risale al periodo Terziario, e

azioni come quella verificatasi nei giorni scorsi rischiano di provocare danni irrecuperabili in termini di perdita della biodiversità.