Si è svolta domenica 24 aprile la cerimonia di inaugurazione del decimo anniversario dalla costituzione dell’Associazione Culturale Roubiklon (Lubrichi – RC), a seguito di quella online dello scorso ottobre 2021 con presentazione del nuovo logo celebrativo. In Piazza Amedeo si sono alternati diversi intervenuti dalle istituzioni amministrative e socio – culturali delle cittadine pianigiane. Per l’occasione, nel continuum delle manifestazioni per la Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore, è stata inaugurata una Panchina Letteraria, realizzata e dipinta dall’Artista Ambra Miglioranzi, la quale ha tenuto a ricordare come “l’unione di valori e intendimenti rende possibile quello che non si riesce ad immaginare possibile. Questo Decennale e questa Panchina Letteraria ne sono testimonianza”.



La cerimonia è stata guidata per mano dalla scrittrice Marzia Matalone, la quale ha ripercorso le vicessitudini positive di questo decennio firmato “Roubiklon”. A lei si sono affiancati Maria Fedele, Assessore alla Cultura del Comune di Taurianova, la quale ha ricordato che “l’impegno profuso dall’associazionismo a volte supera ogni esteriorità politica”; la neo – eletta Presidente dell’Associazione Culturale “Culturalmente” di Amato di Taurianova, Chiara Ascone; la Presidente della Pro Loco “La Coppa Vitrea” in Varapodio, che ha definito “Roubiklon come il piccolo, grande miracolo nell’interno aspromontano, la famiglia che ti accoglie benevola e senza infingimenti”; Antonio Roselli, vice Presidente dell’Ass. Culturale “Geppo Tedeschi” in Oppido Mamertina e Socio Onorario della Roubiklon, che ha dichiarato come “il decennale del consesso associativo sia, per i suoi meriti, la sua trasparenza, la sua tenacia, la sua responsabilità una Festa Sociale”, proseguendo con la delucidazione di quanto dipinto sulla Panchina Letteraraia.



Quindi è seguito il saluto conclusivo del Presidente Roubiklon, Rocco Polistena, che ha ringraziato gli intervenuti, sottolineando che “un Decennale è l’ennesimo sprone, l’ennesimo traguardo e banco di prova per trattenere la Socialità che è passata e resta con l’impegno costante di Costruire Assieme, ancora negli anni, senza personalismi di veduta, favorendo sempre il libero scambio di Anime, quella bella Umanità che non può venire mai meno con la Cultura e la Cultura dell’Uomo”.