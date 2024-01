Decalogo Agcom influencer, Corecom Sicilia “Ognuno faccia la propria parte”

PALERMO (ITALPRESS) – “L’individuazione da parte dell’AgCom delle linee guida per l’attività degli influencer, rappresenta certamente un passo importantissimo lungo un percorso di trasparenza che attraversa il mondo virtuale dove atti, gesti e comportamenti finiscono con l’avere conseguenze concrete nel mondo reale. Ma è solo un primo passo: l’attivazione del tavolo tecnico che porterà all’approvazione di un codice di condotta per gli influencer sarà l’ulteriore decisivo step in questo cammino che richiede per prima cosa responsabilità da parte di tutti”.

Lo ha detto il presidente del Corecom Sicilia Andrea Peria Giaconia a proposito delle linee guida, approvate qualche giorno fa dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, volte a garantire il rispetto da parte degli influencer delle disposizioni del testo unico sui servizi di media audiovisivi.

“La suddivisione operata tra influencer professionali (che abbiano almeno un milione di follower e che abbiano superato il 2% di reazioni – commenti o like – per quanto postato) e amatoriali, non rappresenta comunque per questi ultimi una licenza di operare senza controlli – aggiunge Peria Giaconia – considerato che le linee guida recentemente varate legittimano sempre l’Autorità ad intervenire a tutela dei minori, dei consumatori e a difesa dei diritti fondamentali. Il Corecom Sicilia, organo funzionale territoriale dell’AgCom, intende fare ancora una volta la propria parte: l’attività programmata per il nuovo anno, in questo specifico ambito, ruota attorno ad iniziative nelle scuole e con i ragazzi sul versante della media education, punta ad irrobustire i percorsi di alfabetizzazione digitale, mira a diffondere buone pratiche di convivenza nel mondo dei social, prevede l’organizzazione di seminari e incontri con esperti della materia”.

Gli influencer, definiti come “soggetti che creano, producono e diffondono al pubblico contenuti audiovisivi, sui quali esercitano responsabilità editoriale, tramite piattaforme per la condivisione di video e social media”, con la loro crescente attività hanno sollecitato l’Autorità ad intervenire. Riflettori puntati sulle misure in materia di comunicazioni commerciali, tutela dei diritti fondamentali della persona, dei minori e dei valori dello sport. Previsti richiami e ordini volti alla rimozione o adeguamento dei contenuti. Nel caso di content con inserimento di prodotti, gli influencer sono tenuti a riportare una scritta che evidenzi la natura pubblicitaria in modo immediatamente riconoscibile. Al tavolo tecnico parteciperanno non solo influencer, ma anche soggetti che operano come intermediari tra questi e le aziende.

– Foto: Corecom Sicilia –

(ITALPRESS).