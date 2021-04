La ipotizzata riconversione dell’Ospedale di Locri a Ospedale Covid non e’ altro che l’ennesimo colpo di genio del Direttore Sanitario Bray, il quale, poverino, disconosce la storia, il prestigio e le potenzialità attuali di questo grande stabilimento Ospedaliero, fino a qualche anno addietro il primo della Provincia di Reggio Cslabria

Proporre una castroneria simile sta a significare che la Sanità Calabrese ed anche quella Reggina sono, ahimé, come la lanterna nelle mani dell’orbo.

Sguarnire la vastissina fascia Jonica ed il suo altrettanto vasto entroterra di un Punto di Primo Soccorso e di un Ospedale, l’unico per intenderci, giacché stiamo parlando del vastissimo e popoloso lembo di terra che si estende pressoché longitudinalmente nel territorio compreso tra Soverato e Reggio Calabria, atteso che ormai da tempo anche il prestigioso Ospedale di Melito Porto Salvo è stato smantellato e fortemente ridimensionato, sarebbe davvero una scelta priva di ogni senso logico ed anche di responsabilità.

Chi ha un minimo di cognizione di come governare i processi sanitari in questa nostra area Metropolitana, peraltro in una fase così delicata a causa delle tante problematiche aggiuntive determinate dalla Pandemia da Covid 19, non puo’ permettersi il lusso di compiere ulteriori errori, e soprattutto in un’area con un bassissimo rapporto tra numero di abitanti e posti letto disponibili, non può assolutamente concedersi la licenza di andare a sottrarre ulteriori posti letto ai tantissimi ammalati di gravi patologie per curare i pazienti Covid.

In tal caso verrebbe a configurarsi una situazione paradossale nel senso che l’Azienda Sanitaria Reggina nel tendere la mano ai pazienti Covid abbandonerebbe al loro destino migliaia di altri pazienti affetti da patologie altrettanto gravi e problematiche…. col rischio di causare la deriva Sanitaria nel nostro territorio.

La prima cosa da fare in questi casi doveva essere, a mio modesto avviso, riattivare uno dei tanti Ospedali chiusi da tempo e utilizzarlo in questa fase per i malati Covid. Min tal senso, atteso che Scilla e Siderno sono da utilizzare come Casa della Salute e Melito P.S. e Gioia Tauro possono fungere da cosiddetti “Ospedali di prossimità” per il GoM l’uno e per il Presidio di Polistena l’altro, si sarebbe potuto riattivare ed utilizzare l’ex Ospedale di Cittanova in Ospedale Covid, dal momento che la Struttura e’ recente in buono stato di conservazione e ben si presterebbe ad accogliere i pazienti Covid. Tra l’altro gli interventi necessari per la riattivazione della Struttura Cittanovese sarebbero di basso costo e di grandissima utilità, considerata, tra l’altro, la posizione strategica di Cittanova al centro della Piana di Gioia Tauro ed ad appena 8 km dallo svincolo della superstrada Jonio Tirreno.

La vecchia logica di “spogliare la Croce per vestire l’Altare…” deve essere messa da parte e ragionare in Sanità in termini costruttivi, valutando bene le ricadute che ogni decisione che si va ad assumere viene ad avere…

Oggi non è più consentito a nessuno di poter sbagliare ancora in Sanità, dal momento che in Calabria i Vulnius in materia Sanitaria sono davvero tanti, e tutti assai importanti, a causa della fragilità del sistema, della carenza di risorse economiche ed umane di qualità, e della cattiva organizzazione che purtroppo regna ormai da molto tempo.