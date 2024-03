Aperte le porte dell’IIS R. Piria di Rosarno al giornalista del TG5 e scrittore, Dario Maltese, autore del libro Les Italiens. Davanti a una platea attenta e interessata, la dirigente Mariarosaria Russo, con il consueto entusiasmo e la sua costante preziosa presenza, coinvolge studenti e docenti in un’iniziativa che contribuisce alla crescita umana e civile dei giovani studenti. Il libro, recensito e presentato dalla docente Mattia Milea, è il frutto di 13 interviste degne del Questionario di Proust, un libro, quello di Dario Maltese, che snocciola lentamente i personaggi italiani che confessano a sé stessi e agli altri quali siano le loro aspirazioni personali, incontrandosi e scontrandosi a metà strada tra la Francia e l’Italia. Una volta varcate le Alpi, i nostri connazionali ne accettano le regole e si sentono a casa. Maltese li ritrae magnificamente, al di là di ogni campanilismo o sciovinismo, come se avesse una macchina da presa nascosta dietro una tenda, seduto a un tavolino a chiacchierare con les italiens del più e del meno, del lavoro e della famiglia, della squadra del cuore e della mamma che è sempre la mamma.

Il libro di Dario Maltese è una raccolta snella, accurata, cinematografica di storie di talenti italiani, che hanno conquistato la Francia, dimostrando con il loro talento, di essere delle eccellenze nelle arti, industria, cultura, cucina, moda e cinema, naturalizzandosi a tal punto da occupare posti di prestigio, essere a capo di grosse aziende francesi, fino a ricevere premi strettamente confezionati sull’orgoglio francese e addirittura diventare, come Carla Bruni la première dame dell’Elysée.

Da Francesca Bellettini, la CEO (Chief Executive Officer – Amministratrice delegata) della francesissima casa di moda Yves Saint Laurent, “La donna che vale più di un miliardo”, Pietro Beccari, un altro italianissimo CEO dal 2023 della stellare maison Louis Vuitton, a Giambattista Valli, l’italiano fondatore della maison Valli, divenuta patrimonio francese, Luca de Meo, CEO dal 2020 della casa automobilistica Renault, allo scrittore Giuliano da Empoli, vincitore del gran premio dell’Accademia nel 2022, con il romanzo Il mago del Cremlino. Ed Eleonora Abbagnato, l’étoile a Vittoria Colizza, la scienziata all’INSERM (Ist. Naz. della salute e Ric. Med.), a capo del laboratorio EPIcx Hôpital Saint-Antoine insignita nel 2023 della Légion d’Honneur, Monica Bellucci, affascinata dalla magia di Paris, Philippine Leroy-Beaulieu, “l’ultima incarnazione della francese”, Claudia Ferrazzi, la donna che risponde sempre quando l’Eliseo o il Louvre chiama. Tutti, compreso il pasticciere Angelo Musa, gli Italiani hanno imparato ad assaporare il gusto della vita.

Dopo aver ascoltato il punto di vista e aver risposto alle domande degli studenti Caroline Cananzi, Anna Aricò, Domenica Smedile, Alessia Condoluci, Davide Seminara, Gaia Careri e Rita Cannatà, Dario Maltese invita i giovani a coltivare i propri talenti, a studiare perché, solo così sarà possibile realizzare – come dice la preside Russo parafrasando Nelson Mandela – i propri sogni senza arrendersi mai. Una Francia, quella che ci restituisce Dario Maltese che sembra immortalata dalla macchina fotografica di Paolo Roversi, una Polaroid, grazie alla quale ogni cosa e persona fotografata è più di un ritratto, è un sentimento di bellezza infuso nelle immagini chiare e perfette di una Francia e di una Parigi eterne e accoglienti, eteree e a tratti spietate.

