Il Ministero delle Politiche agricole, Alimentari e Forestali ha riconosciuto il carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici calamitosi verificatisi in Calabria dal 7 al 9 aprile di quest’anno. Si tratta di un passaggio formale estremamente importante e particolarmente atteso dal comparto agricolo locale che in quei giorni ha subito ingenti danni alle produzioni e alle attività che insistono in modo specifico nei Comuni di Anoia, Candidoni, Cittanova Gioia Tauro, Laureana di Borrello, Maropati, Melicucco, Polistena, Rizziconi, Rosarno, San Ferdinando, Serrata e Taurianova.

Tale risultato, è frutto anche della proficua interlocuzione avviata fin da subito dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria e in particolare dal consigliere delegato all’Agricoltura, Giuseppe Marino che già nell’immediatezza degli eventi calamitosi, si era recato sui posti colpiti dalle forti gelate per svolgere i primi sopralluoghi e verificare l’entità dei danni.

“E’ stato un risultato reso possibile grazie alla positiva e fattiva collaborazione con le associazioni di categoria, – spiega lo stesso consigliere Marino – che ci ha consentito di attivare immediatamente le procedure necessarie all’ottenimento di tale riconoscimento ministeriale. La situazione, del resto, è apparsa sin da subito estremamente grave con intere filiere del comparto ortofrutticolo, ma anche di alcuni prodotti d’eccellenza come il miele, letteralmente devastate a causa delle avverse condizioni meteo. Adesso – evidenzia il rappresentante di Palazzo “Alvaro” – è necessario che tutte le procedure previste nel quadro del riconoscimento del carattere eccezionale di tali eventi atmosferici e soprattutto le risorse finanziarie a sostegno delle imprese, procedano con la massima celerità, consentendo agli imprenditori del settore di superare in tempi brevi la fase emergenziale e riprendere a pieno regime le loro attività. Come Città metropolitana – conclude il consigliere delegato Marino – continueremo a portare avanti l’azione di monitoraggio, confronto e dialogo costante con gli operatori agricoli reggini, proseguendo nel solco degli incontri territoriali che nel corso di questi mesi abbiamo svolto di concerto con i rappresentanti di categoria e dei lavoratori. Stiamo profondendo ogni sforzo possibile per sostenere la ripartenza di un segmento importantissimo per la tenuta dell’economia locale e il rilancio dei connessi livelli occupazionali”.

“È questa la strada giusta – commenta Pietro Sirianni, direttore di Coldiretti Reggio Calabria – per rimettere in piedi il nostro settore e ridare ossigeno alle imprese del territorio. In questa direzione vogliamo esprimere un ringraziamento alla Città metropolitana e al consigliere Marino per l’attenzione e l’impegno con cui sta seguendo questa delicata fase. È fondamentale, adesso, che il rilancio del comparto agricolo reggino sia costantemente al centro dell’agenda politica, locale e nazionale e che le procedure previste siano caratterizzate da semplificazione e rapidità”.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche Confagricoltura che attraverso il direttore Angelo Politi, sottolinea “il lavoro positivo dei nostri tecnici in sinergia con gli uffici di settore della Città metropolitana”.