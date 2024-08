«Esprimo la più totale condanna, a nome mio e dell’intera giunta comunale, per l’azione vandalica perpetrata in danno della Casa della Partecipazione di San Martino, nonchè solidarietà verso i componenti dall’associazione Taurianova Tv che ha sede nei locali presi di mira».

E’ quanto dichiara il sindaco di Taurianova, Roy Biasi, dopo aver appreso la notizia del danneggiamento compiuto – con la rottura dei vetri di una parte della struttura comunale – da ignoti che hanno agito nottetempo.

«Si tratta di azioni deprecabili sulla cui matrice stanno eseguendo indagini i carabinieri – prosegue il sindaco Biasi – e verso cui giustamente non bisogna avere atteggiamenti di indifferenza o minimizzazione. Sono certo di interpretare i sentimenti della parte sana e preponderante della nostra comunità, nel momento in cui esorto l’associazione a continuare la sua azione meritoria sentendosi tutelata dai taurianovesi perbene che non accettano che il buon nome della città venga offuscato da tali gesti. Confido inoltre – conclude il sindaco Biasi – che le indagini, e la collaborazione di chiunque possa aver visto movimenti equivoci intorno alla struttura, conducano a far luce sull’autore e sulle motivazioni di questo che e’ anche un attacco all’associazionismo e alle politiche che l’amministrazione comunale propone per assicurare luoghi adatti per la partecipazione».

Sul fatto si registra anche il commento dell’assessore Maria Fedele, delegata alla Cultura e alla Promozione delle Associazioni, che ha sottolineato l’importanza dell’azione sociale svolta nella struttura diventata bersaglio.

«Suscita rammarico – dichiara l’assessore Fedele – dover pensare che mentre la città vive straordinari processi di emancipazione culturale, che anche grazie alla cittadinanza attiva fanno ottenere a Taurianova una nuova reputazione nazionale, ci siano minoranze che si muovono nell’ombra per produrre processi involutivi. Sono certa che la strada tracciata continuerà a trovare una società vigile e partecipe, pronta a fare quadrato per difendere il lavoro di valorizzazione della città portato avanti dall’associazione colpita, ai cui componenti mi sento di assicurare il rinnovato sostegno dell’amministrazione comunale, incitandoli anche per questa via a non sentirsi soli in questo momento di sconforto che impone una reazione corale».