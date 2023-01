Dal 4 al 12 febbraio il pittore Daniele Bongiovanni sarà in mostra al Bangkok Design Week 2023 in Thailandia. L’artista, reduce da un lunghissimo periodo di mostre, e non solo, che l’hanno visto impegnato in Europa e negli Stati Uniti, in questo contesto presenterà un progetto in cui la sua pittura dialogherà anche con l’installazione sensoriale.

Al Bangkok Design Week, come ogni anno, non mancheranno i grandi nomi: tra gli altri, spicca quello di Bongiovanni, uno dei pittori italiani più noti a livello internazionale. L’occasione sarà quella di mostrare la sua inconfondibile cifra stilistica in un contesto naturalmente multiforme. Il lavoro dell’artista, ideato per questa occasione in collaborazione con l’artista scozzese Ayshia Taskin, è stato presentato come una simbiosi che legherà il classico alla sperimentazione visiva a 360 gradi. In sintesi: la rappresentazione figurativa della sottile e paradossale connessione tra il regno fisico e quello metafisico.

Per questa edizione del BKKDW è stato presentato un calendario ricchissimo di appuntamenti che coinvolgeranno professionisti provenienti da tutto il mondo. L’evento thailandese, una delle più rilevanti manifestazioni sul tema, dove, come ogni anno, dialogheranno design, pittura, scultura e altre discipline collegate, proporrà più di 400 programmi che assicureranno la visita di oltre 400.000 spettatori. La rassegna promuoverà Bangkok come rete di città creative dell’UNESCO Bangkok City of Design.

Daniele Bongiovanni, pittore e professore universitario, nel corso della sua carriera ha esposto nelle gallerie, nelle istituzioni culturali e nei musei delle maggiori città italiane ed estere; in Grecia, Irlanda, Lituania, Nuova Zelanda, Regno Unito, Svizzera e oltreoceano.