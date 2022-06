Dall’elettrico al termico, anteprime in mostra a Mondello con SM Expo40

PALERMO (ITALPRESS) – Novità del mercato automobilistico, sfilate di auto d’epoca e di club di marca e contest fotografici animeranno viale Regina Elena a Mondello (davanti lo stabilimento “Liberty”) da venerdi 1 a domenica 3 luglio – giorno e notte – per SM Expo 40, manifestazione organizzata dalla rivista Sicilia Motori in occasione dell’anniversario dei propri 40 anni.

Abarth mostrerà la speciale versione della “595” nata dalla collaborazione con il team Yamaha della MotoGP. Sulle pedane di Alfa Romeo l’atteso SUV compatto “Tonale” in versione Hybrid e la “Stelvio” in allestimento Business con motore diesel da 160 cv. DS4 e DS7 sono i modelli scelti dal brand premium francese DS per la kermesse palermitana. Fiat esporrà l’elettrica 100% “500e” nell’esclusivo allestimento “La Prima”. Punta sull’elettrico anche Ford con la versione GT del SUV Mach-E. Ibridi invece i modelli Jeep: “Compass” e “Renegade”, questa nella configurazione Plug-In. Sulle pedane della coreana Kia vi saranno il crossover “EV6”, di recente proclamato “Auto dell’Anno”, e in anteprima assoluta la “Niro” elettrica non ancora arrivata nei saloni dei Concessionari. L’anima sportiva di Maserati sarà rappresentata dalla “MC20”, primo modello equipaggiato con l’inedito motore V6 Nettuno da 630 cv, e dal nuovo SUV “Grecale” nella colorazione Modena. Nissan punterà sull’affermato “Qashqai” di nuova generazione per attirare l’attenzione dei visitatori. La svedese Volvo metterà in mostra il suv XC40 e la berlina C40, entrambe con motore elettrico.

Tra le attività previste nel fine settimana anche un contest fotografico realizzato in collaborazione con Bosch, Magicmotorsport e Michelin, che distribuirà premi a chi si registrerà sul sito www.siciliamotori.it/sm-expo/. Magicmotorsport inoltre premierà anche la migliore storia pubblicata su Instagram. Per partecipare sarà necessario taggare il profilo ufficiale del partner (@mms.center) e di Sicilia Motori (@siciliamotori), oltre l’hashtag dell’evento #SMExpo40.

Sabato 2 luglio alle 12.00 è in programma la parata del Club Alfa Romeo Classic&Historic di Palermo (celebrando i 112 anni della casa del “Biscione” ed i 60 anni della “Giulia”). Nel pomeriggio, dalle 17.00, si proseguirà con le vetture dei soci dell’Abarth Trinacria che sfileranno sul lungomare di Mondello. Domenica mattina sarà invece il turno del Club Maseratisti Siciliani.

