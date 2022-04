Incontro organizzativo a Roma per l’avvio dello “scouting” in ogni angolo del mondo dei “Talenti” di origine calabrese nell’Arte, Cultura, Sport, Musica, Ricerca, Tecnologia, Alimentazione, Energia, Innovazione, Comunicazione, Marketing, Commercio. Un primo Team arricchito da partnership per valorizzare, in questo caso, i Talenti nella musica e nello sport. “Iceman Production” di Carlo Campili specializzata nel management and sponsoring, il Cantante Alessandro Baudo, Ivone Pinton ex pilota automobilistico e fondatore della scuderia Durango, Rocco Anello Presidente dell’Associazione. Con “The Talent International”presto in Calabria per valorizzare i Talenti nella musica e sport e poi si proseguirà. Per una Calabria bella che piace e vince che vuole guardare al futuro in modo individuale e collettivo.