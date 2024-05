La Città Metropolitana ha consegnato i lavori di completamento e messa a norma dell’impianto sportivo di corso Mittica ad Oppido Mamertina. Il sindaco Giuseppe Falcomatà, insieme al vicesindaco Carmelo Versace ed al primo cittadino oppidese Bruno Barillaro, accompagnato dalla propria giunta comunale, hanno fatto visita al cantiere che doterà l’istituto comprensivo, il paese e l’intero territorio della Piana di una vera e propria Cittadella dello Sport.

L’investimento della Città Metropolitana, frutto di un finanziamento per 285 mila euro dal Credito sportivo, servirà alla creazione di una struttura coperta polivalente dove poter disputare incontri e allenamenti di tennis, calcio a 5 e volley. Si andrà, quindi, a recuperare un’area degradata e in disuso così da renderla un vero e proprio punto di riferimento e centro di formazione e crescita per gli sportivi e le sportive del comprensorio.

Attualmente, infatti, l’opera vive un completo stato di abbandono e necessita di importanti interventi di restyling e ammodernamento. Nel progetto di completamento, predisposto dal Settore Edilizia della CIttà Metropolitana, diretto dal dirigente Giuseppe Mezzatesta, sono previsti la messa in opera di lamiere di acciaio in prossimità dei collegamenti tra gli archi principali e i tralicci trasversali, fornitura e posa in opera di un nuovo manto di copertura, la realizzazione di una nuova pavimentazione sportiva, la rifinitura dei pilastri e la sostituzione delle luci.