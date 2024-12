Martedì 17 dicembre 2024, Montecitorio ha ospitato la tradizionale cena di degustazione promossa dalla Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati, che ha visto sfilare le eccellenze culinarie delle diverse regioni italiane. Tra i protagonisti di questa edizione, ha brillato anche la Calabria, rappresentata – per il secondo anno consecutivo nel settore dolciario – da Siclari S.r.l., storica pasticceria artigianale con sede a Taurianova e Cittanova. L’azienda, che dal 2020 ha ampliato la propria attività nel settore turistico-alberghiero con la struttura ricettiva Siclari B&B Rooms and Suites, un gioiello nel cuore di Taurianova, ha portato a Montecitorio due delle sue prelibatezze più apprezzate nel periodo natalizio. In primo piano, la novità del panettone artigianale, realizzato con ingredienti tipici calabresi come l’olio extravergine d’oliva e le note aromatiche del bergamotto, un perfetto connubio di tradizione e innovazione che ha conquistato i palati dei presenti, tra cui il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida. Inoltre, l’azienda Siclari ha portato con sé una vasta selezione di torroni artigianali – ben 40 gusti differenti – che spaziano dal tradizionale miele e mandorle al più romantico Bacio di Calabria, un goloso abbinamento che celebra le eccellenze della regione. Queste prelibatezze hanno suscitato grande interesse, confermando l’impegno dell’azienda nel valorizzare i prodotti tipici calabresi a livello nazionale. La partecipazione di Siclari S.r.l. alla cena di degustazione rappresenta un importante riconoscimento per l’eccellenza dolciaria calabrese e un’ulteriore conferma dell’impegno dell’azienda nel promuovere e celebrare la tradizione gastronomica della sua terra, anche in contesti istituzionali di prestigio.