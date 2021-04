Dal 26 aprile tornano le zone gialle, con un “giallo rafforzato” e l’apertura di tutte le attività di ristorazione, sport e spettacolo nelle aree a basso contagio da Covid, ma solo all’aperto.

Ma come data fondamentale resta quella del venerdì 23 aprile, prima ancora del 26 perché in quel giorno si decideranno le cosiddette “zone gialle”. In base al numero di contagiati e guariti ma anche di vaccinati, ai posti occupati in terapia intensiva e, naturalmente, all’Rt, l’indice di trasmissibilità del Covid-19.

Ecco di seguito in sintesi tutte le aperture:

26 aprile 2021

Ripristinate le zone gialle, tra le quali saranno consentiti gli spostamenti.

C’è la grande novità del pass per gli spostamenti tra regioni di colore diverso: se non si hanno ragioni di lavoro, salute o necessità, servirà un certificato che attesti di essere stati vaccinati, di aver effettuato un tampone entro le 48 ore precedenti o di essere guariti dal Covid. Il pass darà anche accesso a eventi culturali e sportivi.

Riaprono tutte le scuole nelle zone gialle e arancioni, fino alla fine dell’anno scolastico. Nelle zone rosse (in questo momento Puglia, Sardegna e Valle d’Aosta) potranno tornare in classe tutti fino alla terza media e dal 50 al 75% alle superiori (il punto della situazione con Gianna Fregonara, tra aule mancanti e il nodo trasporti).

Bar e ristoranti riaprono nelle zone gialle sia a pranzo sia a cena e solo con tavoli all’aperto: 4 persone al massimo per tavolo, di più solo se conviventi. Restano asporto e delivery. Il coprifuoco è confermato dalle 22, e non da mezzanotte.

Si potrà fare sport all’aperto: non solo quelli individuali, ma anche calcetto, basket e tennis.

Anche musei, teatri, cinema e spettacoli all’aperto riaprono (con una capienza limitata).

1 maggio 2021

Dal 1° maggio saranno (con ogni probabilità) riaperti al pubblico i palazzetti dello sport — massimo 500 persone — e gli stadi — massimo mille spettatori.

15 maggio 2021

Dal 15 maggio riaprono le piscine all’aperto e gli stabilimenti balneari, con ombrelloni e lettini distanziati.

1 giugno 2021

Dal 1° giugno riaprono i i ristoranti con tavoli al chiuso (ma solo a pranzo e distanti due metri l’uno dall’altro) e le palestre.

1 luglio 2021

Dal 1° luglio tocca a fiere e congressi, stabilimenti termali e parchi tematici.