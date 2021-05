“A breve inizieranno i lavori di bitumazione del tratto della Sp33 tra località “Bombino” e Rizziconi”. A comunicarlo, nella mattinata odierna, il Consigliere comunale di Cittanova Francesco D’Agostino nell’ambito di un resoconto sull’attività politica svolta in questi anni al servizio della viabilità del territorio.

“Grazie al lavoro della Città Metropolitana e dei suoi uffici – ha proseguito – nei giorni scorsi è stato completato l’iter burocratico per la realizzazione dell’opera di riqualificazione di un tracciato fortemente trafficato e da tempo ammalorato. Un intervento che ha richiesto un percorso amministrativo lungo e complicato, appesantito da numerosi ostacoli di carattere procedurale che hanno più volte fermato l’aggiudicazione del cantiere. A tal proposito – ha sottolineato D’Agostino – giudico positivamente la discussione avviata dal Governo nazionale per la semplificazione del Codice degli Appalti così da consentire uno snellimento delle attività burocratiche in materia di opere pubbliche”.

L’intervento di bitumazione sulla Sp33 coinvolgerà circa due chilometri di tracciato ammalorato.

In merito ai risultati già raggiunti, D’Agostino ha poi tracciato un bilancio assolutamente positivo. “I fatti dicono che, ancora una volta, le promesse sono state mantenute, gli impegni rispettati, le parole sono diventate opere al servizio della Comunità”.

“Sono da poco terminati i lavori di ammodernamento e riqualificazione di Viale Amendola – ha scandito il Consigliere comunale -. Parliamo di un asse fondamentale per la viabilità urbana ed extraurbana cittanovese. Un cantiere che ha consentito di adeguare e ricostruire i marciapiedi, eliminare alberi e ostacoli di carattere architettonico, allargare la carreggiata, bitumare l’intero tracciato e riqualificare l’impianto di illuminazione. Un intervento strategico per il traffico cittadino e, allo stesso tempo per quello in entrata ed uscita dal paese. Un obiettivo raggiunto grazie a circa 200mila euro di risorse della Legge 24 che il sottoscritto aveva fatto destinare nel ruolo di Consigliere regionale. Oggi, con grande soddisfazione, riconsegniamo alla collettività una arteria fondamentale per automobilisti e pedoni. Un’opera attesa da tanto tempo è finalmente diventata realtà”.

“La Rotatoria “Bombino”, altra azione attesa da lungo tempo – ha ricordato infine D’Agostino – è al servizio delle Comunità del territorio e, da subito, ha confermato la bontà di un progetto voluto per la sicurezza e la migliore fruibilità di uno degli assi viari più trafficati della Piana. Anche in questo caso, parliamo di un risultato importante, che ha necessitato di un iter lungo . La burocrazia non ha mai svilito la mia volontà di concludere un percorso davvero importante. È servito del tempo, ma oggi possiamo fruire di un’opera utile e apprezzata. Del resto, la buona politica sa mantenere sempre gli impegni presi, nonostante il tempo e le avversità”.