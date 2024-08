Da Procura parere favorevole a revoca domiciliari per Giovanni Toti

GENOVA (ITALPRESS) – La Procura di Genova ha dato parere favorevole all’istanza di revoca degli arresti domiciliari per Giovanni Toti presentata dall’avvocato Stefano Savi dopo le dimissioni dell’ex presidente della Liguria. La decisione finale spetta alla gip Paola Faggioni ed è attesa per domani o venerdì. La stessa Faggioni è chiamata anche ad accogliere o meno la richiesta di giudizio immediato per Toti, l’imprenditore Aldo Spinelli e l’ex presidente dell’Autorità portuale Paolo Emilio Signorini depositata dalla Procura.

foto: Agenzia Fotogramma

(ITALPRESS).