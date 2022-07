L’avv. Iaria Giacomo, che difende l’On. Rappoccio Antonio insieme al Prof. Gambardella, dichiara “Come è mio costume, non posso che prendere atto dell’esito del giudizio di Cassazione che ha inteso non entrare nel merito della vicenda, pur avendo discusso ampiamente sul merito di alcuni punti cardine del Processo. Ma, posso sin da subito affermare che sulla questione processuale non è chiuso ogni sipario… essendo possibile ricorrere, con Ricorso straordinario in Cassazione, ed eventualmente a Strasburgo, per approfondire alcuni profili molto importanti per i quali permane l’esigenza di una rivisitazione in altre sedi. Chiudo ribadendo la mia stima incondizionata nei confronti dell’On. Rappoccio che ha vissuto degnamente in questi 11 anni tutta la vicenda processuale ribadendomi sempre la sua completa fiducia nella giustizia.”