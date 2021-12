L’aumento dei contagi come la crescita dei ricoveri in area medica e in terapia intensiva, hanno costretto il governo al cambio di colore. Da oggi la Calabria è in “Zona Gialla”. Nei fatti non cambia nulla per chi è vaccinato, come anche le restrizioni per chi non ha ancora la certificazione verde del Super Green Pass o Green Pass “base”.

Ci sarà l’obbligo della mascherina all’aperto, ma questa restrizione era già stata emanata dal Governatore Roberto Occhiuto prima del cambio di colore.

Ecco le regole:

Mascherine obbligatorie anche all’aperto

In zona gialla le mascherine dovranno essere indossate in tutti i luoghi sia al chiuso che all’aperto, anche se come abbiamo già accennato in Calabria è stata già emessa l’ordinanza dell’uso obbligatorio delle mascherine anche all’aperto.

Ingresso nei bar e ristoranti

In zona gialla nei bar e ristoranti all’aperto non ci sono limitazioni. Essendo già in vigore il super green pass, l’accesso è consentito solo a chi è vaccinato o guarito, e non c’è il rispetto del limite delle 4 persone a tavola, cosa che c’era prima del 6 dicembre in zona gialla.

Spostamenti

In zona gialla sono consentiti tutti gli spostamenti: all’interno del proprio Comune, tra Comuni diversi e tra Regioni. Mentre per utilizzare i mezzi pubblici basta avere solo il green pass “base”.

Palestre, piscine, circoli sportivi

Per accedere a palestre e piscine è obbligatorio il green pass “base”.

Mentre per stadi, discoteche, cinema e teatri per potere entrare c’è bisogno del super green pass.