Nel corso dell’ultima riunione dei panificatori della fascia Jonica, tenutasi lo scorso 29 maggio, è stato stabilito che dal primo giugno, il listino del pane e dei prodotti da forno aumenterà del 20%.

Le cause che hanno portato a questa sofferta decisione, come ribadito dal presidente di AsNALI Regionale Calabria, Rosario Antipasqua, sono da rintracciare ancora una volta negli ormai ben noti aumenti del prezzo di produzione, dovuto ai rincari generalizzati di materie prime, energia, gas e carburante oltre che alla materia primaria farina e cereali.

Oltre a stabilire di rivedere i prezzi di vendita, le imprese dell’Arte Bianca PANIFICATORI aderenti ad AsNALI,

hanno anche lanciato l’allarme chiedendo al governo di intervenire con provvedimenti urgenti per far fronte alla crisi del settore e scongiurare un nuovo aumento!

Il settore, infatti, è ormai da molti anni sotto pressione per via della concorrenza dei semilavorati e delle grandi produzioni per iper e supermercati.

Secondo le stime di AsNALI, nei mesi scorsi, rispetto al 2021, si sono registrati un amento della spesa energetica del 90%, un aumento del 40 % per le farine di grano tenero e del 65% per quella di semola di grano duro.

In aggiunta a ciò, anche i prodotti di lavorazione quali lievito, olio, ecc., hanno subito aumenti considerevoli.

È necessario che il governo si faccia carico della situazione di grande emergenza che vive l’intero settore e ponga in essere le opportune misure per scongiurare ulteriori (inevitabili…) aumenti.