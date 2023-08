Con questo ultimo fine settimana di agosto sta per concludersi l’ondata di caldo africano che ha colpito principalmente alcune regioni del Centro e del Nord con picchi anche di 40 gradi.

Grande caldo anche in Calabria, dove le temperature hanno comunque sfiorato in alcuni giorni i 38 gradi con un’insistente afa, ma da lunedì cambia tutto con l’arrivo di Poppea che farà crollare le temperature anche di dieci gradi.