Questa mattina, nella splendida cornice della Chiesa del Santissimo Rosario, i Carabinieri hanno incontrato gli allievi delle scuole secondarie di Taurianova per una sentitissima commemorazione del 80esimo anniversario del martirio del Vice Brigadiere dei Carabinieri Salvo d’Acquisto.

Il 23 settembre 1943, infatti, Salvo d’Acquisto, Medaglia d’oro al Valor Militare e Servo di Dio che, a Torre Palidoro – vicino Roma, veniva catturato assieme ad un gruppo di 22 civili durante un rastrellamento delle truppe naziste. Seppure innocente, non esitava a dichiararsi unico responsabile di un presunto attentato, al fine di ottenere la liberazione degli altri prigionieri, anch’essi tutti innocenti.



Tante le domande e le curiosità dei ragazzi, che, avendo approfondito in classe la vicenda ed il contesto storici, non hanno perso l’occasione per domandare ai militari dell’Arma come il ricordo di Salvo d’Acquisto possa essere calato nella quotidianità dei nostri giorni.

A riflettere con i bambini sulla eroicità del gesto, oltre ai carabinieri, anche i loro dirigenti scolastici, il parroco, Don Cosimo Ciano, e il sindaco di Taurianova, l’Avv. Rocco Biasi. Quest’ultimo, accompagnato dai componenti della giunta comunale, ha approfittato dell’occasione per ricordare una pregevole iniziativa assunta dall’amministrazione locale che, lo scorso 2 ottobre, ha tributato all’eroe la cittadinanza onoraria di Taurianova.

Un gesto che suggella il profondo legame che unisce tutta la comunità all’Arma dei Carabinieri, fatto proprio alla presenza di giovani studenti affinché il ricordo di Salvo d’Acquisto possa essere la bussola per il loro futuro.