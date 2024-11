È con grande soddisfazione che apprendiamo della notizia relativa all’individuazione di quattro discariche all’estero, in Germania e Svezia, idonee allo smaltimento dei rifiuti pericolosi provenienti dalla bonifica dell’area industriale di Crotone. Questa decisione rappresenta un punto di svolta fondamentale per questa comunità, che da troppo tempo attende una soluzione definitiva a un problema ambientale di portata nazionale.

La vicenda dei rifiuti tossici, tra cui amianto e tenorm, ha rappresentato un fardello pesante per i cittadini di Crotone, costretti a convivere con l’inquinamento e le sue conseguenze sulla salute. Grazie alla perseveranza delle istituzioni locali siamo finalmente vicini a una soluzione che tutela l’ambiente e la salute pubblica.

La scelta del Ministero dell’Ambiente nel disporre lo smaltimento dei rifiuti all’estero, mantiene fede ai dettami della Conferenza dei Servizi del 24 ottobre 2019, che stabilisce di portare i rifiuti all’esterno del territorio regionale, per evitare di aggravare, mediante la realizzazione di nuove discariche, la critica situazione ambientale che stanno vivendo i cittadini della città pitagorica. Siamo certi che questa decisione contribuirà a restituire a questa comunità un futuro più sano e sostenibile.

Auspichiamo che questo risultato possa rappresentare un punto di partenza per un nuovo corso per lo sviluppo di Crotone. È fondamentale che qualsiasi progetto futuro sia improntato sui principi della sostenibilità ambientale e della tutela della salute dei cittadini.

Invitiamo tutte le istituzioni coinvolte a proseguire con determinazione il percorso intrapreso, affinché la bonifica dell’area industriale di Crotone possa essere completata nel più breve tempo possibile.