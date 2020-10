«Esprimo solidarietà e vicinanza all’azienda di agricoltura biologica Morelli, del Crotonese, cha ha subito grossi danni da un recente incendio doloso e, a quanto pare, è vittima di forme di prevaricazione intollerabili, tra cui pascolo abusivo». Lo afferma, in una nota, il deputato M5S Paolo Parentela, componente della commissione Agricoltura, che a tutela dei proprietari annuncia sull’episodio un’interrogazione parlamentare al ministro dell’Interno. «Il titolare e i lavoratori dell’azienda sappiano che non sono e non saranno soli – conclude il parlamentare del Movimento 5 Stelle – e che ha avuto una pessima idea chi ha inteso intimidirli e intimorirli. Il Movimento 5 Stelle interviene in maniera pronta e decisa contro questi fenomeni e non consente a nessuno di agire in maniera illegale e contro l’impresa e il lavoro».