Indagini a Crotone a seguito dell’aggressione di un consigliere comunale e un dipendente. La Digos della Questura ha avviato verifiche su quanto messo in atto da una persona, che sarebbe già stata identificata, ai danni del consigliere comunale di opposizione Fabrizio Meo e di un dipendente dell’ente. I motivi alla base del gesto violento sono al vaglio adesso degli investigatori. La stessa persona ha anche danneggiato l’ufficio di un altro dipendente comunale. Poi ha lasciato l’edificio.

Sia i due aggrediti che il dipendente il cui ufficio è stato danneggiato hanno presentato denuncia alla polizia. Quanto é accaduto é stato condannato dal sindaco, Vincenzo Voce: «Si tratta – ha affermato il primo cittadino in una nota – di un episodio gravissimo che è sintomo del clima che si sta vivendo in questi mesi e che sta colpendo, in particolare, l’istituzione comunale». Il sindaco ha anche reso noto che «domani, in segno di protesta contro gli episodi messi in atto ai danni del consigliere Meo e dei due dipendenti comunali, amministratori e personale scenderanno in piazza, davanti alla sede dell’ente, per esprimere solidarietà alle vittime delle intimidazioni e denunciare il clima di intolleranza che sta investendo, nel suo complesso, l’Amministrazione comunale».