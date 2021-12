Crolla palazzina a Ravanusa, sindaco “Servono mezzi”

RAVANUSA (AGRIGENTO) (ITALPRESS) – Una palazzina è crollata in seguito a una esplosione in via Galilei a Ravanusa, in provincia di Agrigento. A provocare la tragedia probabilmente, una fuga di gas. Sul posto stanno lavorando i vigili del fuoco di Agrigento, Licata e Canicattì che stanno tentando di domare le fiamme. Si scava per trovare alcune persone che potrebbero trovvarsi sotto le macerie. “E’ successa una catastrofe. Abbiamo bisogno di autobotti e mezzi meccanici, chiunque abbia mezzi venga a dare una mano”. Così il sindaco di Ravanusa, Carmelo D’Angelo, in diretta facebook dal luogo della tragedia lancia un appello per avere aiuti dopo il crollo di una palazzina.

(ITALPRESS).