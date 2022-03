Di Rebecca Allera

Il Comitato Croce Rossa di Taurianova, unico presente in Calabria, ha avviato “Officine della Salute”, un progetto di grande solidarietà, il quale “mira a rispondere al crescente bisogno di sostegno socio-sanitario delle fasce più fragili della popolazione”, garantendo “dalle visite specialistiche alla farmacia solidale fino al sostegno alimentare e al supporto psicologico”.

Le “Officine della Salute” sono già presenti in 15 città italiane, distribuite in 10 regioni (Veneto, Liguria, Toscana, Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia) e propongono, attraverso una rosa di servizi completamente gratuiti, “una visione nuova dell’aiuto alle persone più vulnerabili con un approccio integrato che tenga in considerazione la persona a 360° ” accompagnandola così “ in un percorso di superamento dello stato di fragilità sia da un punto di vista sanitario che sociale”.

Per accedere ai servizi, oltre a recarsi in Comitato negli orari indicati, si può chiamare numero verde gratuito 800 065510 che indirizzerà gli utenti all’”Officina della Salute” più vicina, in cui verrà poi valutato il singolo caso e la possibilità di prendere parte al progetto.