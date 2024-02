Il processo di globalizzazione è andato in crisi, sfidando gli equilibri che hanno governato il mondo negli ultimi ottant’anni. L’Europa è in seria difficoltà nell’esercitare un ruolo autonomo e incisivo.Tra movimenti di chiusura nazionalistica, crescita dei populismi e delle ideologie totalitarie,il clima culturale e politico sta perdendo di vista il valore della persona.Su queste basi, la stessa democrazia s’indebolisce e vede restringere i suoi spazi dietro interventi che mirano a trasformare le architetture istituzionali solo in nome dell’efficienza e del consenso demagogico.Quali prospettive per l’umanesimo europeo, alla base della democrazia politica, economica e sociale del progetto di Europa unita?La Scuola di formazione politica “Conoscere per decidere”, organizzata da Fondazione per la Sussidiarietà, Società Umanitaria e Fondazione Leonardo – Civiltà delle Macchine, offre strumenti per la formazione della classe dirigente del futuro. Affinché possano rinascere e crescere partecipazione, passione, sensibilità politica, capacità critica e di visione.Lezioni, testimonianze ed esercitazioni della Scuola sono rivolte in particolare ai giovani e a tutti coloro che, a diverso titolo, sono già impegnati nella vita sociale, politica ed economica.Oppure a chi è interessato a farlo, approfondendo i principi che sono alla base della convivenza civile.

SCUOLA DI FORMAZIONE IV EDIZIONE

