Crescere e Diventare Cittadini Consapevoli: questo è stato l’obiettivo dell’incontro con l’Arma dei Carabinieri di Taurianova.

Fortemente voluto dalla Dirigente Scolastica, Dottoressa Maria Concetta Muscolino, da sempre molto sensibile alle problematiche del bullismo e del cyeberbullismo, l’incontro è stato articolato in due momenti: il primo, avvenuto lo scorso giovedì 4 marzo, è stato rivolto a tutte le classi della Scuola Secondaria di I grado “Pascoli”, mentre il secondo, avvenuto lunedì 15 u.s., ha visto coinvolte le quinte classi della Scuola Primaria “Monteleone”.

Le docenti coordinatrici, in collaborazione con le referenti per il contrasto al bullismo e al cyberbullismo, professoresse Barresi e De Masi, hanno guidato gli alunni in un percorso di studio, articolato in visione di filmati, esame di articoli di giornale, lettura e commento del Manifesto della Comunicazione non o-stile, che ha contribuito all’approfondimento delle conoscenze e ha stimolato la curiosità dei discenti.

Dapprima il Tenente Marco D’Antonia ha risposto alle domande postegli dagli alunni delle classi prime e seconde della scuola media sui temi del bullismo e del cyberbullismo soddisfacendo il desiderio di sapere cosa si deve intendere per furto d’identità, come ci si deve comportare di fronte ad azioni di bullismo, qual è la differenza tra bullismo e semplice derisione.

In un secondo momento il Maresciallo Salvatore Barranco ha affrontato il tema dei reati ambientali con le classi terze della scuola media. Dopo aver introdotto la tematica, ha presentato i nuclei operativi che si occupano di difesa del territorio e, in seguito, ha fatto una panoramica sui reati che si commettono quotidianamente e che riguardano tutto ciò che rientra nella definizione di territorio. Numerosi sono stati gli interventi dei ragazzi che hanno posto domande incisive e legate anche all’attualità, quali la presenza di materiali radioattivi nel sottosuolo calabrese, l’ecomafia, la persistenza di tetti in amianto, e l’importanza della collaborazione della Magistratura e delle Forze dell’Ordine.

Anche gli alunni delle quinte classi hanno seguito con grande interesse l’argomento e alla fine sono intervenuti con delle domande pertinenti, instaurando un piccolo dibattito animato ed esaustivo.

Prima di concludere la videoconferenza, il Maresciallo ha esortato tutti gli alunni a crescere cittadini consapevoli e rispettosi degli altri e dell’ambiente per lasciare alle generazioni future un mondo migliore di quello che stanno ricevendo.

Infine li ha invitati a considerare l’Arma dei Carabinieri un punto di riferimento e di confronto per tutta la Cittadinanza.