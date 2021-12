La situazione Covid a Taurianova è molto complessa, in quanto purtroppo rispetta il trend nazionale sui contagi, con ancora altri 16 nuovi casi di contagio che fanno raggiungere una cifra mai raggiunta sin d’ora sugli attuali positivi con 371 attualmente contagiati.

Al momento le uniche restrizioni restano quelle emanate dal governo, ma c’è il silenzio degli organi istituzionali soprattutto regionali in merito alla questione complessa che si è venuta a creare a Taurianova la quale detiene il record dei positivi di tutta la Piana di Gioia Tauro in merito ai numeri di contagio.

Occorre adottare ogni precauzione e mentre si parla di Zona Arancione in Calabria, qua ci sono numeri da “zona rossa” i quali non dovrebbero essere più trascurati specie in prossimità delle feste di fine anno.

Adottare ogni provvedimento adesso seppur drastico, sarebbe cosa buona e giusta, ma soprattutto “salutare”.

Oggi i positivi in Calabria sono stati 484 con un tasso di positività nei tamponi eseguiti del 7,75%, c’è un aumento di 24 ricoveri in area medica in più nelle ultime 24 ore e le terapie intensive registrano una flessione di meno 5 ricoverati in rianimazione.

La situazione non va più trascurata!

(GiLar)