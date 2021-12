L’appello del sindaco di Polistena Michele Tripodi in merito all’aumento dei casi di Covid in città

“Come annunciato nella diretta #Facebook di qualche giorno fa, i casi COVID sono in costante aumento in tutta Italia.

Anche le persone vaccinate, seppure con sintomi meno aggressivi, possono essere colpite da infezioni da coronavirus. A #Polistena sono 194 i casi attivi. Circa un quarto sono giovani sotto i 18 anni, in linea con la tendenza statistica nazionale.

L’Usca sta compiendo operazioni di tracciamento in modo massiccio, seppure non é semplice assicurare in siffatta situazione la tempistica stabilità dalle linee-guida normative.

L’Amministrazione Comunale sospenderà come annunciato tutti gli eventi in calendario, a cominciare dal #Capodanno in piazza, che potrebbero creare assembramenti.

Ciò ci dispiace ma é chiaro che questo sforzo ulteriore che pesa sulla comunità e sulle attività economiche dovrá contribuire a limitare la diffusione del virus anche sul nostro territorio. Quindi non saranno ammessi eccessi alternativi.

La variante del COVID denominata #Omicron in #Italia é misurata al 30% circa del numero dei casi complessivi. Non sappiamo se con l’inizio del nuovo anno 2022 potrebbe rendersi necessario un lockdown anche nel nostro Paese.

Sappiamo però che la Calabria rimarrà ancora #zonagialla e pertanto occorre spingere per implementare le #vaccinazioni e le dosi di richiamo anche a Polistena.

Contiamo di istituzionalizzare un #hub vaccinale una volta superata questa fase critica di stress nell’emergenza pandemica, che però ci dovrà trovare pronti ad eventuali mutamenti che il COVID, ormai si é capito, riserva ad ogni nuova stagione adeguando le risposte mediche e sociali.

Auguriamo infine che durante queste #festività venga usato il buon senso da parte di tutti evitando esagerazioni anche nei contesti domestici e familiari.

É molto più elevata la probabilità di trasmissione del virus a tavola o laddove (anche in luoghi pubblici) si creano assembramenti incontrollati in assenza di dispositivi di protezione individuale (mascherine)il cui uso – ribadiamo – é obbligatorio in zona gialla.

Ci affidiamo alla sensibilità di ognuno per potere affrontare al meglio questo difficile momento e preparare al meglio nuove probabili ondate in arrivo”.